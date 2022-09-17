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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

17.09.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, iki ilde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 8 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kayseri'de cep telefonu, plaka, kablo çalıp ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları, Nevşehir'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli operasyonla yakalandı.

Çalıntı otomobille malzemeler ekiplerce sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kayseri hırsızlık

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