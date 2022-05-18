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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

18.05.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, farklı adreslere düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelileri Z.K, M.Ö, A.T. ve M.T. gözaltına alındı.

Ayrıca, operasyonda, hırsızlık suçundan aranan M.T. de yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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