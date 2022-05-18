Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, farklı adreslere düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelileri Z.K, M.Ö, A.T. ve M.T. gözaltına alındı.

Ayrıca, operasyonda, hırsızlık suçundan aranan M.T. de yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz