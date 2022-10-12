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Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli üzerinden uyuşturucu çıkınca yakalandı

12.10.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli üzerinden uyuşturucu çıkınca yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık suçundan aranan zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi Gürpınar Sokak'ta şüphe üzerine durduğu M.N'nin üstünü aradı.

Aramada plastik kutuya ve poşete gizlenmiş 20,46 gram metamfetamin ile 2,73 gram bonzai ele geçirildi.

Zanlının hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.N. emniyete götürüldü.

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