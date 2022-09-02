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Kayseri'de hırsızlık şüphelileri fotokapan sayesinde yakalandı

02.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık şüphelileri fotokapan sayesinde yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de demir yolu hattından hırsızlık yapan 2 zanlı, fotokapan kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kocasinan ilçesi Kalkancık Mahallesi'nde TCDD'ye ait sinyalizasyon sisteminin parçalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, İstihbarat Şubesince yerleştirilen fotokapan kayıtlarını inceledi.

İncelemede şüphelilerin E.K. ve M.A. olduğu tespit edildi.

Zanlıların aracında balyoz, demir kesme aleti, keser, balta, 15 kilogram bakır plaka, saplama demiri, bağlantı konektörü, elektrik eldiveni, bakır topraklama kablosu ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı, ele geçirilen malzemeler TCDD yetkililerine teslim edildi.

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Kayseri fotokapan TCDD

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