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Kayseri'de husumetlisini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

16.10.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de husumetlisini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yakalanan zanlı B.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde, 13 Eylül'de, husumetlisi B.T. tarafından silahla vurulan B.E, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kocasinan asayiş zanlı

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