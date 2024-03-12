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Kayseri’de ikamette çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

İHA İHA
12.03.2024 07:16
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Kayseri’de ikamette çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Filiz Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen şahıs da sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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