Kayseri'de ikametten hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlılardan biri tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Uğurevler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan S.D. (33), S.B. (32) ve S.B'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Dün, Uğurevler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis, zanlıları yakalamıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz