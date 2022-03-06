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Kayseri’de iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

06.03.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis, aralarında kavga çıkan iki grubu ayırdı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Hakşinas Sokağı’nda husumetli iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflardan bazıları, dükkanların camını kırıp etraftaki bahçe duvarlarını yıkarak havaya ateş etti.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği kavgada taraflar ayrıldı.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan polis, taraflardan bazılarını güvenlik amacıyla evlerinden tahliye etti.

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