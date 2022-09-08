Kayseri'de iş adamlarına şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş adamlarına şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, "tehdit ve şantaj" ile "nitelikli yağma" suçlarını işleyerek haksız kazanç temin eden kişileri takibe aldı.
Bu kapsamda, polis gibi davranan şüphelilerin, iş adamlarının kadınlarla yaptıkları telefon görüşmelerini kaydederek, bu kişilerden tehdit ve şantajla menfaat sağladıkları tespit edildi.
Olayla ilgili 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.S, H.D. ile Y.E.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 2 el telsizi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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