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Kayseri'de itfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı

14.03.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de itfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan keçi, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sazak Mahallesi'nde besici Saracettin Koçak, bir keçisinin dağlık araziden uçuruma yuvarlanması üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince yaklaşık 6 saat süren çalışmayla kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için verdiği mücadele amatör kameralara da yansıdı.

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