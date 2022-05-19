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Kayseri'de iz takip köpeği "Reks" kayıpların bulunmasında önemli rol üstleniyor

19.05.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iz takip köpeği "Reks" kayıpların bulunmasında önemli rol üstleniyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iz takip köpeği "Reks", kayıp 153 kişinin bulunmasına katkı sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde 2018 yılından itibaren görev alan Reks, polis ekiplerinin kayıp kişilerin bulunmasında yaptığı çalışmalara destek veriyor.

Ankara'da eğitim alan Reks, kayıp kişilerin eşyalarındaki kokudan yola çıkarak eğitimcisi ile arama faaliyetlerine katılıyor.

Reks, 2021'de ve bu yıl içinde katıldığı birçok görevde 153 kayıp kişinin bulunmasında önemli rol üstlendi.

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