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Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

07.03.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli Mahallesi Kurt Dağı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda şüpheliler F.Ş, Z.K, A.U. ve Y.B. suçüstü yakalandı.

Olay yerinde, kazı anında kullanıldığı tespit edilen jeneratör, piknik tüpü, 100 metre uzatma kablosu, 50 metre halat, 3 balyoz, 2 hilti, matkap, dalgıç su pompası, 3 merdiven ile çeşitli inşaat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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