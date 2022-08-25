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Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

25.08.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 bin dolu ve 100 bin boş makaron, 35 kilogram tütün, 2 sigara doldurma makinası, başka paketlerden sökülmüş 100 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri sigara kaçakçılık Tütün operasyon

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