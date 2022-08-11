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Kayseri'de kadınlar sağlıklı yaşam için sabah sporunda buluşuyor

11.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin spor etkinliklerine katılan kadınlardan Fatma Ünal: - "Kuşun kafeste durduğu gibi 80 metrekare evin içinde devamlı duruyorduk. Çok güzel oldu, çok mutlu oldum"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin parklardaki spor etkinliklerine katılan kadınlar, sabahları bir araya gelerek hem sosyalleşiyor hem de sağlıklı bir hayat için ter döküyor.

Aralarında yaşlıların da bulunduğu kadınlar, daha sağlıklı ve zinde bir hayat yaşamak için sabah saatlerinde kent merkezindeki belirli parklarda spor eğitmenleri öncülüğünde bir araya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin 10 yıldan fazla süren spor etkinliklerine katılan kadınlar, yeni arkadaşlar ediniyor.

Bu yıl kentteki 8 parkta 25 eğitmenle sürdürülen etkinliklere, bugüne kadar 7 bin kişi katıldı.

Spor AŞ eğitmeni Esin Atay, AA muhabirine, etkinliğe katılanları günden güne daha heyecanlı ve enerjik gördüğünü söyledi.

Bu etkinliklerin 10 yıldan fazla süredir kentteki farkı parklarda devam ettiğini belirten Atay, şunları kaydetti:

"Sporumuz saat 07.00'de başlayıp 07.45'e kadar devam ediyor. İlk zamanlar hanımlar buraya gelmekte çekiniyordu ama zaman geçtikçe sayımızın daha çok arttığını ve kendilerini daha iyi hissettiklerini gördüm. İlk geldiklerinde ağrılarının olduğunu söylüyorlardı. Zamanla ağrılarının azaldığını ve kendilerini daha dinç hissetmeye başladıklarını söylediler. Yaşlılarımız bizi çok sık tercih ediyor. Kendileri evde çok sıkıldıkları için binalara kapanıp yaşamak istemiyorlar. Gelen üyelerimin fiziken, mental ve ruhsal olarak gençleştiklerini daha dinç göründüklerini fark ediyorum."

Haftanın 6 günü spor etkinliklerinin parklarda devam ettiğini anlatan Atay, bu etkinliklere her yaştan vatandaşın katıldığını ancak yaşlıların daha çok ilgi gösterdiğini söyledi.

Katılımcılardan 65 yaşındaki Fatma Ünal, mayıs ayında başladığı sporu devam ettirdiğini söyledi.

Ünal, hareketsizlikten vücudunda kireçlenme başladığını ancak sporun çok faydasını gördüğünü vurguladı.

Sporla beraber sosyalleştiklerini de belirten Ünal, "80 metrekare evlerin içinde hareketsiz dura dura her tarafımız kireçlendi. Kuşun kafeste durduğu gibi 80 metrekare dairenin içinde devamlı duruyorduk. Çok güzel oldu, çok mutlu oldum. Bende kireçleme vardı, önceden kaplıcalara, denize gidiyordum ama bunlar yılda bir kez oluyordu, spor devamlı olduğu için çok faydasını gördüm." diye konuştu.

- "Çok şükür ağrılarım gitti"

62 yaşındaki Aybeniz Resulova ise spor sayesinde yeni arkadaşlıklar edindiğini ifade etti.

Resulova, "Şekerim 400'den aşağı düşmüyordu çünkü bütün gün evde otururdum. Şimdi hep spora geliyorum. Kollarım, kafam, her yerim ağrıyordu. Çok şükür ağrılarım gitti." dedi.

59 yaşındaki Sevim Hançer de 3 aydır spora devam ettiğini, bu sayede daha kaliteli bir yaşam sürdüğünü dile getirdi.

Sporu herkese tavsiye eden Hançer, şunları söyledi:

"Etraftan 'niye gidiyorsun, yaşlı kadınsın' dediler. Ben de 'sağlığım için gidiyorum' dedim ve kimseyi umursamadım. Kolumda yırtık vardı, yukarı kaldırmıyordum, şimdi iyice hareket ettirebiliyorum. 99 kilodan 91 kiloya düştüm. Buraya geleli gençleştim. Nefes alışım bile değişti. Gece çok rahat uyuyorum."

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