Kayseri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 12. Cadde'deki bir kağıt fabrikasının üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen bir işçiye ambulansta müdahale edildi.
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