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Kayseri'de kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

10.10.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

OSB'de faaliyet gösteren kağıt fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın kentin birçok noktasından görülüyor.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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