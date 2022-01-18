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Kayseri'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

18.01.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Vali Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu'da yarın eğitime ara verildiğini belirtti.

Hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağını kaydeden Günaydın, diğer ilçelerde kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacağını aktardı.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle diğer ilçelerde de yarın eğitime ara verildiği öğrenildi.

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