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Kayseri'de karısını rehin alan kişiyi özel harekat etkisiz hale getirdi

21.01.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de karısını rehin alan kişiyi özel harekat etkisiz hale getirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde karısını bıçakla rehin aldıktan sonra evi ateşe veren kişi, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucu gözaltına alındı.

Yukarı Mahalle Erciyes Caddesi'ndeki evde ikamet eden madde bağımlısı olduğu iddia edilen Murat T. (27) henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi Meliha T'yi bıçakla rehin aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri uzun süre psikolog eşliğinde Murat T'yi ikna etmeye çalışsa da şüpheli evi ateşe verdi.

Murat T'nin ikna olmaması üzerine olay yerinde hazır bekletilen özel harekat polisleri kapıyı kırarak eve girip şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Yaklaşık 2 saat sonra kurtarılan Meliha T. ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Murat T, gözaltına alındı.

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