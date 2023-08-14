YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

14.08.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Köprülü Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan B.Y.Ç. (18) ile yabancı uyruklu İ.K. (24) arasında, odun taşıma konusunda tartışma başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, İ.K. ile babası Ö.A.K. (46), B.Y.Ç'yi darbetti. Bunun üzerine B.Y.Ç. evinde bulunan tüfekle İ.K. ve babasına ateş açtı. Baba ile oğlu, açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından eve saklanan ve kapıyı bir süre açmayan B.Y.Ç. polis tarafından ikna edildi. Polise teslim olan şüphelinin işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldiPatrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldi
Tavşanlı’da 3 katlı evde yangınTavşanlı’da 3 katlı evde yangın
Attığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandıAttığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri silahlı kavga

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:11
Sabah
05:44
Öğle
12:48
İkindi
16:35
Akşam
19:42
Yatsı
21:09

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazartesi

Merkez eczanesi
Kocasinan
Seçkin eczanesi
Melikgazi
Denizyildizi eczanesi
Kocasinan
Kent eczanesi
Melikgazi
Çinarim eczanesi
Kocasinan
Rüzgar eczanesi
Kocasinan
Tugba eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Bavula koyup kaçırdı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Bavula koyup kaçırdı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.