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Kayseri’de korkutan deprem güvenlik kameralarına yansıdı

06.02.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de hissedildi.

Kayseri’de korkutan deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden olurken, kentteki binaların beşik gibi sallandığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Kayseri’de de hissedildi. Gece meydana gelen depremle beraber vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı atarken, yollarda da uzun araç kuyrukları oluştu.

Arka arkaya gerçekleşen depremlerin kent merkezindeki bir apartmanı beşik gibi salladığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinde bulunan avizeler adeta halka çizer gibi sallanırken, sarsıntının etkisiyle sandalyelerin ve askılığın da şiddetli şekilde hareket ettiği görüldü.
Diğer yandan Develi ilçesindeki bir ahırın güvenlik kamerasına da sallanma anları ve içeride bulunan hayvanların korku ile ayağa kalktıkları anlar yansıdı.

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