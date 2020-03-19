Kayseri'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüsle ilgili sosyal medyadaki provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Mart Çarşamba günü "Türkiye’de ilk virüs vakası" başlığıyla paylaşımda bulunan, 38 plaka kodlu ambulansın fotoğrafını kullanan ve koronavirüsle ilgili çeşitli paylaşımlar yapan sosyal medyadaki bir grubu takibe aldı.

Paylaşımların yapıldığı sosyal medya grubunun yöneticisi olduğu tespit edilen M.Ü. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

