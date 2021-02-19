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Kayseri'de kovalayıp çarptığı aracın sürücüsünü silahla öldüren sanığa hapis cezası

19.02.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de kovalayıp çarptığı aracın sürücüsünü silahla öldüren sanığa hapis ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobiliyle kovaladığı araca çarparak devrilmesine neden olan ve sürücüyü tabancayla vurarak öldüren sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık B.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul N.Y'nin oğlu O.Y. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık B.B, savcının önceki celse yaptığı mütalaaya karşı yaptığı savunmada, maktul N.Y. ile arasındaki sorunu çözmek için defalarca girişimde bulunduğunu iddia etti.

Pişman olduğunu aktaran B.B. "Sürecin bu şekilde noktalanmasını hiç istemedim. Olayı kapatmaya çalıştım. Hatta benim iyi niyetli girişimlerime maktulün eşi de şahittir. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. B.B'nin cezası iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıla düşürüldü.

- Olay

B.B, Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 27 Haziran 2019'da otomobiliyle kovaladığı N.Y. idaresindeki araca çarparak devrilmesine neden olmuştu. Zanlının kaza sonrası aracından inerek tabancayla ateş ettiği otomobil sürücüsü N.Y. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlı, polislerce yakalanmıştı.

Sanık B.B, ilk celse yaptığı savunmasında, annesinin maktul N.Y. ile bir süre arkadaşlık yaptığını ancak bu kişinin annesi ayrılmak isteyince tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını öne sürmüştü.

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