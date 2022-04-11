YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı

Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı

11.04.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 30 işletmede 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulamada kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza kesildi, 3 iş yerinin kapatılması için işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardındanGaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
Diyarbakır merkezli 10 ildeki tefeci operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandıDiyarbakır merkezli 10 ildeki tefeci operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
polis Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Nisan Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:01
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:17
Yatsı
20:38
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Üstsüz poza tepki! "5 vakit müslüman gibi namaz kıl" yorumuna yanıt

Üstsüz poza tepki! "5 vakit müslüman gibi namaz kıl" yorumuna yanıt

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.