YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza

Kayseri'de kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza

08.04.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki ayrı operasyonda, kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Sahabiye Mahallesi'nde ruhsatsız iki iş yerine düzenlenen operasyonda, 14 kişi kumar oynarken yakalandı.

Operasyonda, işletme sahipleri hakkında adli işlem yapıldı, oyun kartları ve pul ele geçirildi.

Kumar oynayan 14 kişi ile bunlara yer temin eden 2 işletmeciye 29 bin 104 lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
GÜNCELLEME - Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyorGÜNCELLEME - Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor
Malatya’da ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybettiMalatya’da ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Nisan Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:06
Öğle
12:45
İkindi
16:22
Akşam
19:14
Yatsı
20:34
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllar öncesinde tüm insanlığı uyarmıştı! “Dünyanın sonu...”

Yıllar öncesinde tüm insanlığı uyarmıştı! “Dünyanın sonu...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.