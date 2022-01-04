Kayseri'de maden ocağındaki boşluktan düşen işçi hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde maden ocağındaki boşluktan düştükleri iddia edilen işçilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Havadan Mahallesi'nde çinko madeni ocağında çalışan F.Y. ve F.D, bilinmeyen bir nedenle boşluğa düştü.
Ekiplerin çalışması sonucu F.Y. ve F.D. düştükleri yerden çıkarılarak Develi Devlet Hastanesine sevk edildi.
F.Y, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. F.D'nin tedavisi sürüyor
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