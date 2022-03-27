YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kayseri'de madendeki göçükte ölen işçinin cenazesi Adana'da toprağa verildi

Kayseri'de madendeki göçükte ölen işçinin cenazesi Adana'da toprağa verildi

27.03.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de madendeki göçükte ölen işçinin cenazesi Adana'da toprağa verildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi memleketi Adana'da defnedildi.

Yahyalı ilçesi Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madenindeki göçükte yaşamını yitiren Mustafa Kayadelen'in cenazesi, Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesi'ne getirildi.

İlçe Müftüsü Aziz Aktan tarafından kıldırılan namazın ardından Kayadelen'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yahyalı ilçesi Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde dün göçük meydana gelmişti. Göçük altında kalan işçilerden Mustafa Kayadelen (36) hayatını kaybetmiş, diğer işçi Murat Erdil yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu yaralı kurtarılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
En güzel Van kedisi "Mia" olduEn güzel Van kedisi "Mia" oldu
Baharı bekleyen Karadeniz yaylaları beyaz örtüyle kaplandıBaharı bekleyen Karadeniz yaylaları beyaz örtüyle kaplandı
Anahtar Kelimeler:
Adana Kayseri

Adana Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:25
Öğle
12:49
İkindi
16:19
Akşam
19:03
Yatsı
20:18

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Mart Pazar

Bulut Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Yeni Berfin Eczanesi
Seyhan
Şahindal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.