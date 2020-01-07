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  4. Kayseri'de mahkeme heyetine hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de mahkeme heyetine hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Kayseri'de mahkeme heyetine hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, duruşma sonrası mahkeme heyetine hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan yakınlarına "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildiğini öğrenen bazı sanık yakınları, adliye koridorunda taşkınlık çıkararak, mahkeme heyetine hakaret etti.

Polis ekipleri, "FETÖ'cülere bu kadar ceza vermiyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz." diyen H.Ç. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

Adliye polis noktasında haklarında tutanak tutulan 2 şüpheli, Reşat Vural Polis Merkezi’ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri mahkeme heyetine hakaret

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Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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