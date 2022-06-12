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Kayseri'de Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği yapıldı

12.06.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlikte 50 kazanda pişirilen etli bulgur pilavı vatandaşlara dağıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Melikgazi Belediyesince Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği düzenlendi.

Mimarsinan beldesi Mimar Sinan Evliyalar bölgesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında mevlit okundu, dua edildi. Çok sayıda vatandaş alanda çadır kurdu, piknik yaptı.

Yaklaşık 70 kişi tarafından 50 kazanda etli bulgur pilavı pişirilerek, öğle namazından sonra vatandaşlara dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı konuşmada, etkinliğin yıllardır yapıldığını ve önemli olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği artırdığına değinen Palancıoğlu, dağıtılan yemeklerin şifa olmasını diledi.

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