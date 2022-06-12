Kayseri'de Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Melikgazi Belediyesince Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği düzenlendi.

Mimarsinan beldesi Mimar Sinan Evliyalar bölgesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında mevlit okundu, dua edildi. Çok sayıda vatandaş alanda çadır kurdu, piknik yaptı.

Yaklaşık 70 kişi tarafından 50 kazanda etli bulgur pilavı pişirilerek, öğle namazından sonra vatandaşlara dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı konuşmada, etkinliğin yıllardır yapıldığını ve önemli olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği artırdığına değinen Palancıoğlu, dağıtılan yemeklerin şifa olmasını diledi.



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