Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında bir genç kız dumandan etkilendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de müstakil bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen genç kız hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Sardunya Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Kader Erik'i (18) sağlık ekiplerine teslim etti.

Erik, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

