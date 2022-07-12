YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de mutfakta kombiden çıkan yangını söndürmeye çalışan çift yaralandı

Kayseri'de mutfakta kombiden çıkan yangını söndürmeye çalışan çift yaralandı

12.07.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de mutfakta kombiden çıkan yangını söndürmeye çalışan çift yaralandı

Kayseri'de mutfakta kombiden çıkan yangını söndürmeye çalışan çift yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de mutfakta arızalanan kombiden çıkan yangında karı koca yaralandı.

Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Bostanbaşı Sokak'taki 12 katlı binanın son katında kombinin arızalanması nedeniyle yangın çıktı.

Mutfakta çıkan yangını söndürmek isteyen İ.U. (72) ile eşi E.U. (70), çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kendi imkanlarıyla yangını söndüren çifti gören komşuları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandıKayseri'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Düzce'de boğuma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldıDüzce'de boğuma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı
Antalyaspor'dan deniz kazasında hayatını kaybeden Pala çifti için başsağlığı mesajıAntalyaspor'dan deniz kazasında hayatını kaybeden Pala çifti için başsağlığı mesajı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:16
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:11
Yatsı
21:51
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar!

İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar!

Mutfağınızda muhakkak olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda muhakkak olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.