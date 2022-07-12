Kayseri'de mutfakta kombiden çıkan yangını söndürmeye çalışan çift yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de mutfakta arızalanan kombiden çıkan yangında karı koca yaralandı.

Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Bostanbaşı Sokak'taki 12 katlı binanın son katında kombinin arızalanması nedeniyle yangın çıktı.

Mutfakta çıkan yangını söndürmek isteyen İ.U. (72) ile eşi E.U. (70), çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kendi imkanlarıyla yangını söndüren çifti gören komşuları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz