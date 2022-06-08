Kayseri'de öğrencilerin projelerini sergilediği KOCAFEST'in açılışı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'nin (KOCAFEST) açılışı gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda açılan KOCAFEST'te ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 101 takım, 11 farklı kategoride yarıştı.

Programın açılışında bir konuşma yapan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğrencilerin hayalini gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini ve iz bırakan öğretmenlerle festivale hazırlık yaptıklarını söyledi.

Festivale 25 okuldan 101 takımın katıldığını anlatan Karaköse, öğrencilerin kendi ürettiği teknoloji tabanlı araçları sergilediklerini dile getirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da belediyeciliğin sadece alt ve üstyapı çalışmalarıyla sınırlı olmadığını, eğitim için de çaba sarf ettiklerini aktardı.

Rutin işlerin dışına çıkmak için çalıştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, KOCAFEST'ten TEKNOFEST'e uzanan desteklerle geleceğin Türkiye'sini şekillendirilmesine katkı sağlayacaklarına değindi.

Çolakbayrakdar, "Geldiğimiz noktada sıra dışı belediyecilik yaptığımıza inanıyoruz. Daha çok insana yatırımın, gençlerle bir arada olmanın, kadınlara yönelik hizmetler yapmanın tarafındayız. Gençler geleceğimiz ve istikbalimiz. Kadınlarımız bu gençlerimizi yetiştiren annelerimiz. Geleceğimiz için yapılan her türlü yatırımın arkasındayız, ne yapılması gerekiyorsa ben ve ekibimiz gece gündüz hazırız." diye konuştu.

Gençlerin bilim ve teknoloji ile buluşturulması gerektiğini anlatan Vali Gökmen Çiçek ise KOCAFEST'in bu kapsamda önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek festivalin açılışı yapıldı. Vali Çiçek ve protokol üyeleri, gençlerin yaptığı projeleri inceledi.

Dron ve sabit kanat uçak gibi projelerle festivale katıldıklarını belirten Sümer Fen Lisesi 10 sınıf öğrencisi Ayşe Nil Ay, projelerindeki bütün parçaları takım arkadaşlarıyla tasarladıklarını ve TEKNOFEST'te yarışacaklarını anlattı.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Arife Doruk da akıllı ev, robot kolu ve robotik araçlar gibi 6 projeyle festivale katıldıklarını kaydetti.

Üç gün sürecek festival, çemberlerden geçen dronlar, labirentleri izleyen robotik kodlu araçlar ve çizgi izleyen araçların gösterileriyle devam etti.

