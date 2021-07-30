Kayseri'de ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliğince, çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında orman bölgelerine girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla, bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak meydana gelebilecek mevsim normalleri dışındaki hava koşullarından dolayı ilde orman yangınlarının oluşma riski değerlendirildi.

Toplantıda, il sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara orman yangınlarının önlenmesi kapsamında yetkililer haricinde girilmesinin, ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verme ve piknik yapma, mangal, semaver ve ateş yakılmasının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 31 ve 32. maddesi kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının, 30.07.2021-31.08.2021 tarihleri arasında yasaklanmasına karar verildi.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarınca, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirlerin eksiksiz olarak alınmasına, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımından sorumlu tüm kuruluşlarca, ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hattı bölmelerinde gerekli bakımların gerçekleştirilerek, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alınarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulanması kararlaştırıldı.

Tüm belediyelerce, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturularak yangın riskine karşı gerekli iş makinelerinin hazır bulundurulmasına, kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğünce koordineli olarak genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerince etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapılmasına, gerekli hallerde kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanlarının kullanılmasına, aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem başlatılması karara bağlandı.



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