Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde M.Ö'nün kullandığı 38 RC 267 plakalı otomobil, bisiklet sürücüsü fen bilgisi öğretmeni Cafer Hanedar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savurulan Hanedar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri Hanedar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hanedar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

Kazanın ardından Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da taziye mesajı yayımladı. Çandıroğlu, mesajında "İlimiz Talas ilçesi Hava Durak Demir Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Cafer Hanerdar'ı trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



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