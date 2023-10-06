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Kayseri'de polisten kaçtıkları sırada otomobilde şoför değişikliği yapan 2 şüpheli yakalandı

06.10.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de polisten kaçarken hareket halindeki otomobilde şoför değiştiren 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de polisten kaçtıkları sırada otomobilde şoför değişikliği yapan 2 şüpheli yakalandı

Melikgazi ilçesi Sami İpek Caddesi'nde polisin dur ihtarına uymayan 42 AKN 798 plakalı otomobilin sürücüsü R.Y. aracıyla kaçmaya başladı.

Polisten kaçarken hareket halindeki otomobilde yer değişikliği yaparak şoför koltuğuna M.G. geçti.

Kovalamaca sonucu Ihlamur Caddesi'nde durdurulan otomobildeki R.Y. ve M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, dur ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, uygunsuz plaka kullanımı, cam filmi ve abartı egzoz gibi suçlardan sürücü ile yanındaki yolcuya 17 bin 748 lira ceza yazdı.

Kayseri'de polisten kaçtıkları sırada otomobilde şoför değişikliği yapan 2 şüpheli yakalandı

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