Kayseri'de rüzgarın devirdiği ağaçtan düşen yavru kuşları belediye ekipleri kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de rüzgarın devirdiği ağaçtan düşen 4 serçe yavrusu, Kocasinan Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Turgut Reis Mahallesi'nde dün akşam rüzgar nedeniyle bir ağacın devrildiği ihbarını alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gitti.

Ekipler, burada yaptıkları incelemede devrilen ağaçtan düşen 4 yavru serçeyle karşılaştı. Yavru kuşlar, ekiplerce alındı.

Kuşların annesinin etrafta gezindiğini gören ekipler, 10 günlük olduğu tahmin edilen yavruları bir kutuya alarak yan tarafta bulunan ağaca bıraktı.



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