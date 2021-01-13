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Kayseri’de rüzgarın hızı saatte 80 km hıza ulaştı

13.01.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de dün geceden beri etkili olan ve hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları yerinden söktü.Kayseri şehir merkezinde dün geceden beri etkili olan rüzgar nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu.

Kayseri’de dün geceden beri etkili olan ve hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları yerinden söktü.
Kayseri şehir merkezinde dün geceden beri etkili olan rüzgar nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu. Uçan çatılar park halindeki araçlara zarar verirken, hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşan rüzgarın şiddetiyle ağaçlar da yerinden söküldü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın akşam saatlerine kadar etkisini hissettireceğini ve hızının artabileceğini bildirdi.

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