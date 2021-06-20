Kayseri'de serinlemek için gölete giren kişi boğuldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde serinlemek için gölete giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Salih İsbir (47) serinlemek için Köseler Mahallesi'ndeki gölete girdi.

İsbir'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan yakınları yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yakınları tarafından göletten çıkarılan İsbir, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

İsbir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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