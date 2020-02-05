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Kayseri'de silahlı market soygunu zanlılarını kardaki ayak izleri ele verdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kayseri'de silahlı market soygunu zanlılarını kardaki ayak izleri ele verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de önceki gün yüzünü maskeyle gizleyerek akaryakıt istasyonu marketinden bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçan zanlı ile ona yardım eden 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan gerçekleştirilen silahlı soygunun ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin arazideki ayak izlerini yaklaşık 4 kilometre takip edip, 400 saatlik güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını inceledi.

Zanlıların kaçarken üzerlerindeki kaşkol, eldiven gibi bazı giysileri boş arazideki molozların arasına attıkları tespit edildi.

Elde edilen delillerden silahlı soygunu B.B'nin (27) gerçekleştirdiği, V.D. (19) ve R.Ö'nün (24) de zanlıya yardım ettikleri belirlendi.

Şüpheliler saklandıkları eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun marketine giren maskeli ve silahlı bir kişi, market çalışanını etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki tekel ürünlerinin bir bölümünü ve kasada bulunan yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçmıştı.

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Akaryakıt istasyonu Kayseri maskeli Polis tespit yakalandı Zanlı

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Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Pamuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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