Kayseri'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Kayseri'de vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

4 bin 510 konutun yapılmasının planlandığı Kayseri'de, evraklarını teslim etmek ve bilgi almak isteyen vatandaşlar banka şubelerinin önünde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan Nusret Soytürk, AA muhabirine, böyle bir projenin hayata geçirilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ev sahibi olmak istediğini anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"Kimlik fotokopisi çektirdim, SSK'den emekli olduğuma dair evrak aldım ve daha sonra gelip burada sıraya girdim. Yoğunluk sabah daha çoktu gidip tekrar geldim. Çok memnunum, bu halka verilen fırsat. Böyle imkan bir daha gelmez. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. 35 yıldır buradayım ve evimiz yoktu. Emekli olalı da 7 yıl oldu. Evim kısmet olmadı, inşallah şimdi olacak."

Sibel Şimşek de bilgi almak için bankaya geldiğini belirterek, projenin kendilerini memnun ettiğini ve şanslarını denemek istediklerini dile getirdi.

Neşe Koçoğlu ise engelli olduğunu ve kiralık ev bulmakta bile zorlandığını vurgulayarak, "Bir oğlum var 12 yaşında ve kiradayız. Zaten engelli olduğum için kiralık ev bile bulamıyoruz, zorlanıyoruz. İnşallah bu sefer kontenjan fazla olduğu için olur. Kiradan bıktık artık inşallah bizim de bir evimiz olur." dedi.

