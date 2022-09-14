YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk

Kayseri'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk

14.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Kayseri'de vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

4 bin 510 konutun yapılmasının planlandığı Kayseri'de, evraklarını teslim etmek ve bilgi almak isteyen vatandaşlar banka şubelerinin önünde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan Nusret Soytürk, AA muhabirine, böyle bir projenin hayata geçirilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ev sahibi olmak istediğini anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"Kimlik fotokopisi çektirdim, SSK'den emekli olduğuma dair evrak aldım ve daha sonra gelip burada sıraya girdim. Yoğunluk sabah daha çoktu gidip tekrar geldim. Çok memnunum, bu halka verilen fırsat. Böyle imkan bir daha gelmez. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. 35 yıldır buradayım ve evimiz yoktu. Emekli olalı da 7 yıl oldu. Evim kısmet olmadı, inşallah şimdi olacak."

Sibel Şimşek de bilgi almak için bankaya geldiğini belirterek, projenin kendilerini memnun ettiğini ve şanslarını denemek istediklerini dile getirdi.

Neşe Koçoğlu ise engelli olduğunu ve kiralık ev bulmakta bile zorlandığını vurgulayarak, "Bir oğlum var 12 yaşında ve kiradayız. Zaten engelli olduğum için kiralık ev bile bulamıyoruz, zorlanıyoruz. İnşallah bu sefer kontenjan fazla olduğu için olur. Kiradan bıktık artık inşallah bizim de bir evimiz olur." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı olduKayseri'de atölyeye dönüştürülen düğün salonu kadınlara iş kapısı oldu
Adana'da kalbinden ve akciğerinden bıçaklanan gencin tedavisi sürüyorAdana'da kalbinden ve akciğerinden bıçaklanan gencin tedavisi sürüyor
Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandıEdirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri cumhurbaskani recep tayyip erdogan

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:48
Sabah
06:11
Öğle
12:39
İkindi
16:10
Akşam
18:56
Yatsı
20:14
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.