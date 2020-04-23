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Kayseri'de Spor AŞ personeli 23 Nisan kutlamasını sokağa taşıdı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.04.2020 22:11 | Son Güncelleme

Vali Günaydın: - "Koronavirüs nedeniyle bir araya gelemesek de kalplerimiz hep beraber. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan ederken, onlara verdiği güveni ortaya koymuştur"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokakta kutlama programı düzenledi.

Spor AŞ personeli, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklar için Ziya Gökalp Mahallesi Dicle Caddesi Ihlamur Parkı'nda etkinlik düzenledi.

Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı program mahalledeki vatandaşların balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı okumalarıyla başladı.

Etkinlikte, Spor AŞ personeli dans, bando, ışık ve havai fişek gösterisi yaptı.

Vali Günaydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların geleceğin umudu olduğunu söyledi.

Ülkenin ve milletin her alanda gelişmesi için en büyük güç kaynağının çocuklar olduğunu belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü büyük heyecanla ve coşkuyla kutluyoruz. Koronavirüs nedeniyle bir araya gelemesek de kalplerimiz hep beraber. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan ederken, onlara verdiği güveni ortaya koymuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef olarak gösterdiği muassır medeniyet seviyesi üzerine çıkabilmek için çocuklara çok önemli görevler düşüyor. Bizler de çocuklarımıza değer veriyoruz."

Başkan Büyükkılıç da birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu güzel günün 100. yılı vesilesiyle onların bayramını kutlamak amacıyla buradayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu ve sağlığımızı bozmasın diye temennide bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Program, Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç'ın evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden etkiliği izleyen vatandaşları selamlamasıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Büyükşehir Belediyesi Kayseri

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Kayseri Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:44
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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