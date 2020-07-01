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Kayseri’de süne ile mücadele de ilk defa ’Drone’ kullanıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.07.2020 17:02 | Son Güncelleme

Buğday’ın en büyük zararlısı olan süne ile mücadelede Kayseri’de ilk defa drone kullanıldı.Kayseri’de 2020 yılında 2 milyon 940 bin 396 dekar alanda hububat ekilimi yapıldı.

Buğday’ın en büyük zararlısı olan süne ile mücadelede Kayseri’de ilk defa drone kullanıldı.
Kayseri’de 2020 yılında 2 milyon 940 bin 396 dekar alanda hububat ekilimi yapıldı. Buğdayın en büyük zararlısı olan süne ile mücadelede de Kayseri’de ilk defa drone kullanıldı. Bünyan ilçesinde 10 dekarlık buğday alanı, drone ile görüntülenerek ilaçlaması yapıldı ve çiftçilere uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca mısır, patates, ayçiçeği ve kabak gibi diğer ürünlerde karşılaşılan zararlı ve hastalıklara karşı ilaçlamada da drıne kullanılacağı bildirildi.
İlaçlamayı yerinde belediye başkanı, ziraat odası başkanları, ilçenin önder çiftçileri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü il ve ilçe müdürlüğü personelleri ve ilaçlama yapan firma yetkilileri ile inceleyen İl Müdürü Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada, "Günümüzde tarım sektöründe kullanımı gittikçe yaygınlaşan dronelar çiftçilerin karşılaştığı sorunlara da başarılı çözümler getirmektedir. Yakın zamanda tarımda drone kullanımı hızla yayılarak daha geniş alanlarda kullanılacaktır. Örneğin bu alanlardan biri, tarımsal hastalık ve zararlılardır. Hassas ilaçlama kabiliyetine sahip tarımsal dronelar, hastalık ve zararlı olan alanı belirliyor ve uygun miktarda ilaçlıyor. Bu sayede hastalığın yayılması önlenirken, kimyasal kullanımı da en aza indiriliyor. Ayrıca traktörle tarla içinde yapılan ezilmeler de önlenmiş oluyor. Bugün yapılan bu deneme ile gördük ki, hedeflenen sonuç alınacaktır. Temennimiz en kısa zamanda tüm çiftçilerimizin drone kullanımı ile bu teknolojiden faydalanmasıdır" ifadelerini kullandı.

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