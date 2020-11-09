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Kayseri'de tabanca ile vurulan kişi yaralandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.11.2020 21:42 | Son Güncelleme

Kayseri'de tabanca ile vurulan kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde cami çıkışında tabanca ile vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi'nde bulunan Erciyesevler Camisi'nde yatsı namazını kılan İbrahim Gazezoğlu (71), çıkışta bir kişinin tabancayla kendisine ateş etmesi sonucu ayağından yaralandı.

Yan tarafta bulunan taksi durağına giderek yardım isteyen Gazezoğlu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Melikgazi
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Melikgazi
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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