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Kayseri'de Talas Belediyesi plastik atıklardan ürettiği asfaltı yolda uyguladı

07.09.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Talas Belediyesi atık plastikten üretip 1200 metrekare alana serdiği asfalttan 99 bin lira tasarruf sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 70 bin atık pet şişeye ya da 170 bin atık çöp poşetine eş değer plastik kullanılarak elde edilen asfalt, Mevlana Mahallesi'nde yolda uygulandı.

İlçe sınırlarından toplanan geri dönüşüm plastik atıklar, Talas Belediyesinin tesislerinde işlemlerden geçirildikten sonra asfalta dönüştürüldü. Laboratuvar testlerini de geçen asfalt, yola serildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AR-GE'ye önem verdiklerini, asfaltın daha çevreci ve kullanışlı hale gelmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Plastik atıklardan büyük kazanç elde ettiklerini anlatan Yalçın, "Çalışmanın yapıldığı 1200 metrekarelik alanda 150 ton plastik asfalt serilirken, sıcak karışım asfalt kullanılsaydı bu rakam 216 tona çıkacaktı. Plastik asfaltta kullanılan bitüm ise 6,7 ton olurken, sıcak karışım asfalta ise 10,8 ton kullanılacaktı. Maliyet hesabına bakıldığında ise sıcak karışım asfalt 324 bin liraya mal olacaktı ancak plastik asfalta 225 bin lira harcandı. Böylelikle 1200 metrekarelik alanda yapılacak asfaltta 99 bin lira kazanç elde edildi." ifadelerini kullandı.

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Kayseri talas belediyesi

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