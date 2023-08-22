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Kayseri'de tartıştığı babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

22.08.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de tartıştığı babasını tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık M.T.E. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, Adli Tıp Kurumundan akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor gelen sanığın "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan M.T.E, diyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.T.E'ye "'üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına düşüren heyet, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

OLAY

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.E. (36), 22 Mayıs 2021'de Yeşilyurt Mahallesi 2775 Sokak'taki evlerinde tartıştığı babası A.E'yi (66) tabanca ile vurduktan sonra bıçaklayarak öldürmüştü. İkamete gelen ekiplere teslim olan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

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