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Kayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

28.07.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, ülkelerinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde silahlı faaliyette bulunan Suriye uyruklu iki zanlının kentte saklandıkları adresleri tespit etti.

Merkez Kocasinan ve Talas ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

İkametlerdeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

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