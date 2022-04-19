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Kayseri'de "Ümmet İftar Sofrası" programı düzenlendi

19.04.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de "Ümmet İftar Sofrası" programı düzenlendi

KAYSERİ (AA) - MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Somalı, dernek olarak 25 milyar liralık yatırım yapmayı ve 25 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

MÜSİAD, Türk Kızılay Kayseri Şubesi ve İHH tarafından düzenlenen yetimlerin de katıldığı "Ümmet İftar Sofrası" programı Kocasinan Akademi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ramazan ayında kendilerine emanet edilen çocuklarla iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İhracat ve üretim konusunda önemli bir kent olduklarını vurgulayan Günaydın, yeni yapılan 4. Organize Sanayi Bölgesi'ne 950'ye yakın firmanın yer için müracaat ettiğini, bunların 300'ünün talebinin karşılanacağını dile getirdi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Somalı ise yeni yatırım alanları ve ihracat için dernek olarak çeşitli raporlamalar yaptıklarını belirtti.

Ticari diplomasiye yönelik de yeni çalışmalarının olduğunu anlatan Somalı şunları kaydetti:

"2022 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından yatırım yılı ilan edildi. Biz MÜSİAD olarak bu yatırım yılında, 25 milyar liralık yatırım yapmayı ön gördük. Bu çerçevede üyelerimiz tarafından Samsun'da 7,6 milyar lira, Adana'da 4 milyar lira, İzmir'de 1,6 milyar lira ve Sakarya'da 660 milyon lira olmak üzere hayata geçirilen yatırımlar var. 25 bin kişilik ek bir istihdam sağlamayı da planlıyoruz."

- Cenaze yemekleri "meyve ağacı" oluyor

MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer de Kayseri'de cenaze evine gönderilen yemeklerin yerine meyveli ağaç dikimi sertifikası gönderdiklerini, bunun da herkese örnek olması temennisinde bulundu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 31 yaşındaki Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş içinde 50 ağacın dikildiğini anlatan Akmermer, düzenlenen sertifikayı şehidin ailesine teslim edilmesi için Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan'a teslim etti.

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