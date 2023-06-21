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Kayseri’de uygulamadan kaçan 2 şahıs kovalamaca sonucu yakayı ele verdi

21.06.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri’de uygulamadan kaçan 2 şahıs kovalamaca sonucu yakayı ele verdi

Otomobilde bulunan 2 şahıs gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri F.Y. yönetimindeki 38 AED 917 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Motosikletli Polis Timleri, F.Y.’yi 15 dakika süren kovalamaca sonucu Hürriyet Mahallesi Gökalp Sokak üzerinde yakaladı. Sürücü F.Y. ve S.K.’yı gözaltına alırken, otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kılıç ele geçirildi.
Ekipler, F.Y. ve S.K.’yı sağlık raporunun ardından işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürülürken, sürücü F.Y.’ye çeşitli kural ihlallerinden toplamda 40 bin TL idari para cezası yazıldı.

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