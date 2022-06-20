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Kayseri'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

20.06.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapıldığı öne sürülen eve düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı iddia edilen M.G'nin ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda 30 gram eroin, 4 gram sentetik uyuşturucu, 72 sentetik hap, 6 gram esrar ve bir hassas terazi, kenevir imalatı için düzenek, bir ışık ölçer cihaz, bir güneş ışığından korumak için çadır, bir ölçüm cihazı, 15 fan, 9 led ışık, 3 alüminyum havalandırma borusu, bir nemlendirme cihazı, 7 kenevir bitkisi yetiştirme amaçlı kimyasal ilaç ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Polis, M.G'yi gözaltına aldı.

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