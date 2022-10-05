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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

05.10.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddelerini kavanoza, otomobile ve televizyon ünitesine saklayan 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 32,15 gram sentetik uyuşturucu, 31,7 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kayseri uyuşturucu operasyonu

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