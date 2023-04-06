Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık H.B. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık savunmasında, uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürdü.

Aracılık yaptığını, bunun ağır bir cezası olduğunu bilmediğini iddia eden H.B, "İlk defa mahkemeye çıkıyorum. Suç olduğunu bilmiyordum. Bir daha yapmayacağım. 7. ayda düğünüm olacak. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık H.B'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

